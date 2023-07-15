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        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:32
        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 250 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 647 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 5 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

        Uygulamada, 60 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 259 araç kontrol edilirken, 35 sürücüye toplam 123 bin 376 lira idari ceza uygulandı.

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