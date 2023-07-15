Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 250 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 647 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 5 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulamada, 60 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 5 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 259 araç kontrol edilirken, 35 sürücüye toplam 123 bin 376 lira idari ceza uygulandı.