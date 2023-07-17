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        Eskişehir'de eşini bıçakla öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:41
        Eskişehir'de eşini bıçakla öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sibel Y. (26) ile taraf avukatları katıldı.

        Karar öncesi söz verilen Sibel Y, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran heyet, iyi hal indirimi uygulayıp cezayı müebbet hapse çevirdi.

        Eskişehir'de geçen yıl 27 Ekim'de Sultandere Mahallesi'nde Tahir Y. ile eşi Sibel Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sibel Y, eşi Tahir Y'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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