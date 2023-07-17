Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'ndeki bir kahvenin önünde Selahattin Y. (43) ile aralarında husumet bulunan Vedat A. (23) ve kardeşi Osman A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Vedat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Selahattin Y'ye ateş edip olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Selahattin Y, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler Vedat A. ile kardeşi Osman A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullanılan tabanca ile saklandıkları evde yakalandı.