Eskişehirli vatandaşlar, mahallelerindeki sulama kanalının temiz tutulmasını istedi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki sulama kanalına atılan çöplerin sivrisinek ve kötü kokuya neden olduğunu öne süren vatandaşlar, kanalın temiz tutulması çağrısında bulundu.

İstiklal Caddesi üzerindeki sulama kanalına uzun yıllardır koltuk, buzdolabı, televizyon ve sandalye gibi eşyalar ile evsel atıkların atıldığını dile getiren mahalle sakinleri, çevrede yaşayanların kötü koku ve sivrisinek istilası sebebiyle camlarını açamadığını iddia etti.

Bölge yetkililerce temizlenmesine rağmen duyarsız vatandaşların yeniden kirlettiğini, suyun geçtiği Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova ve Uluönder mahallelerindeki atıkların da burada biriktiğini savunan vatandaşlar, kanala çöp atılmaması çağrısı yaptı.

Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz, AA muhabirine, bölgedeki kirliliğin kronik sorun haline geldiğini söyledi.

Tüm çabalara rağmen durumun önüne geçilemediğini anlatan Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konteynerlere değil sulama kanalına çöp atan bir toplum haline geldik. Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova ile Uluönder mahallelerinin çöplerinin toplanma alanı burası oldu. Bir kanala televizyon, buzdolabı, koltuk atılmaz. Eskişehir Sulama Birliği, Devlet Su İşleri ve belediyelerle görüşmelerimizi tamamladık. Kanalda biriken çöpler sivrisinek ve karasinek oluşturuyor. İlaçlama yapılsa da önüne geçilemiyor. Kökten bir çözüm istiyoruz. Çevrede oturan insanlar koku ve sivrisinekten camlarını açamıyorlar. Bu sıcak havada kapalı camlar ardında yaşamaya mecbur kalıyorlar."

52 yaşındaki Tevfik Yaşar da uzun süredir durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Ertuğrulgazi, Çamlıca, Sazova ve Uluönder mahallelerindeki atıkların kanalda biriktiğini iddia eden Yaşar, "Mahallemizde kirlilik oluyor. Çöp konteynerleri olmasına rağmen şişeleri kanala atmışlar. Önce kendimizi düzeltmemiz, sonra şikayet etmemiz lazım. İhtiyaç sahiplerine koltuk veriliyor, fazla gelince direkt kanala atıyorlar. Burayı çöp konteyneri gibi düşünüyorlar. Sivrisinekten geçilmiyor. İnsanlar akşamları camlarını açamıyor." dedi.

Kanala geç saatlerde çöp atıldığını, bu sebeple yapanları göremediklerini aktaran 69 yaşındaki Hayrettin Demirel ise atıkların kötü koku ve sivrisinek istilasını beraberinde getirdiğini kaydetti.

Duyarsız vatandaşların kirliliğe sebep olduğunu belirten 70 yaşındaki Şaban Tuna, insanlara çevre bilinci aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.