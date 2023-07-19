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        Eskişehir'de ilçe mezarlığına kenevir bitkisi ektiği iddia edilen zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:38
        Eskişehir'de ilçe mezarlığına kenevir bitkisi ektiği iddia edilen zanlı yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde mezarlığa Hint keneviri ektiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin esrar elde etmek amacıyla ilçe mezarlığına kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.

        Söz konusu zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve mezarlıkta yapılan aramada, 25 kök kenevir ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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