TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den üretimin artırılması çağrısı

ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Gültekin Güllü, yurt genelinde üretimin artırılması çağrısında bulundu.

Güllü, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sürdürülebilirliğin israfın önüne geçilmesi, yatırımların önünün açılması ve üretimle sağlanabileceğini söyledi.

Barış, huzur, adalet ve refahın toplumsal adil bölüşümün önünü açacağına vurgu yapan Güllü, şöyle devam etti:

"Hükümet, üretimi artırmak için çalışmalar yapmalı ve projeler geliştirmelidir. Büyük marketlerdeki fiyat artışları kesilen fişler üzerinden otomatik denetlenmeli, gerekçelendirilmeli ve hizmet sağlayıcılar bu gerekçelere bağlı olarak ilgili bakanlık veya bağlı oldukları resmi kuruluşlardan onay aldıktan sonra zam yapabilecek şekilde bir fiyat denetim sistemi kurulmalıdır. Ticaret il müdürlükleri, tüm illerde zamlarla ilgili gelen şikayetlere müdahale için birimler hayata geçirmelidir. Belediyelerin yaptıkları zamlar belirlenen yıllık enflasyon oranını geçmemeli, aynı hizmetler dengi belediyelerin ücretleriyle kıyaslanarak ticaret il müdürlüklerince denetlenmelidir."