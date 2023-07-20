Eskişehir'de iş yerinden elektronik malzeme çalan iki kişi yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de elektronik malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki şüpheli, tutuklandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Çavlum Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kimliği belirsiz kişilerce elektronik malzeme çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Jandarma, hırsızlık olayının şüphelisi iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.