AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, EOSB yönetimini kabul etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli ve beraberindekileri kabul etti.

EOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığındaki ziyarette, bölgeye kazandırılacak yatırımlar ile organize sanayi bölgesi genişleme alanlarına ilişkin görüşmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Gürcan, EOSB'nin dinamik yapısı, yatırımları ve sosyal projelerle örnek gösterilecek bir organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, EOSB genişleme alanlarına ilişkin gereken destekleri vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Küpeli de EOSB'nin 34 milyon metrekare üzerine kurulu 885 işletmeyle Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, bu alanı 50 milyon metrekareye çıkarmak için çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

Yatırım yeri talebine cevap verebilmek amacıyla yeni gelişme alanlarının hazırlandığına değinen Küpeli, sanayiye eleman yetiştirmek için açtıkları meslek lisesine yoğun talep aldıklarını bildirdi.

Ziyarette, EOSB yönetim kurulu üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva ile Hamza Tınas, denetim kurulu üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Bölge Müdürü Erhan Tatar da yer aldı.