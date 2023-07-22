Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ESYURTDER üyeleri etkinlikte buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:14
        ESYURTDER üyeleri etkinlikte buluştu

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) üyeleri, bir araya geldi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte 500'den fazla üye ve ailesi, buluştu.

        ESYURTDER Başkanı Adnan Özbaş, yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl 15'incisinin düzenlendiğini söyledi.

        Pilav gününe şehir dışından da katılım sağlandığını anlatan Özbaş, şöyle devam etti:

        "Etkinliğimiz yılda bir kere düzenlendiği için üyelerimizce önemli görülüyor. Güzel bir sohbet ortamı oluşuyor. Çok mutlu oluyoruz. Dernek yönetimi olarak güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Pilav günüyle yalnızca kaynaşmayı amaçlıyoruz. Ağabeylerimizin, ablalarımızın buraya gelerek kaynaşması birinci hedefimiz. Etkinliğimize her sene genelde 550-600 civarında üyemiz katılıyor fakat bu sene katılım biraz daha yüksek oldu. Çocuklara balon ve boyama kitapları da hediye ediyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Güzel sanatlar öğrencisi, Eskişehir'i anlatan tuvallerini sergi için hazırlıyor
        Güzel sanatlar öğrencisi, Eskişehir'i anlatan tuvallerini sergi için hazırlıyor
        Eskişehir'de, aranan 2 şüpheli apart dairede yakalandı
        Eskişehir'de, aranan 2 şüpheli apart dairede yakalandı
        Eskişehir'de 2 şüpheli kaldıkları apartta bir miktar uyuşturucuyla yakalandı
        Eskişehir'de 2 şüpheli kaldıkları apartta bir miktar uyuşturucuyla yakalandı
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, EOSB yönetimini kabul etti
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, EOSB yönetimini kabul etti
        Çocuğuyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
        Çocuğuyla kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki anne ile oğluna çarptı
        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki anne ile oğluna çarptı