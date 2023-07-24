Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Arifiye Mahallesi Sencer Sokak'taki bir çay ocağında oturan Süleyman C. ile Gökhan K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi soncu Gökhan K. üzerinde taşıdığı bıçakla Süleyman C'yi karnından bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Süleyman C, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Süleyman C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli Gökhan K. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.