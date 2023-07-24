Eskişehir'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 22 kişi tedavi altına alındı.
Adem Ulutaş idaresindeki 19 KK 919 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 9. kilometresinde Ahmet Ateş'in kullandığı 42 GB 619 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 22 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.