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        Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:18
        Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de işçi minibüsü ve otomobillerinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu'nda iki işçi minibüsü ve 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

        Zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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