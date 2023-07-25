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        Beylikova Belediyesi, Yalınlı Hamamı'nı yeniliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:31
        Beylikova Belediyesi, Yalınlı Hamamı'nı yeniliyor

        ESKİŞEHİR (AA) - Beylikova ilçesindeki Yalınlı Hamamı, belediye tarafından yenilenip, vatandaşların hizmetine sunulacak.

        Beylikova Belediyesi tarafından Yalınlı Hamamı'nda yenileme ve restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Özkan Alp, yaptığı açıklamada, Yalınlı Hamamı'na yakışır, vatandaşların aileleriyle rahatlıkla gelebileceği doğal görünümlü ve daha büyük şifalı sıcak su havuzu yaptıklarını bildirdi.

        Havuz için modern duş, tuvalet, giyinme kabinleri, kamelya, mangal yerleri, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin başladığını belirten Alp, "Kısa sürede inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." dedi.

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