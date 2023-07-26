Madalyalı kısmi görme engelli halterciler, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmek istiyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşayan ve Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Salih Veysel Kök ile Melisa Durak, Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımına katılarak ay yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor.

Halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen ve retinadaki doku hücrelerinin ışığı algılayan tabakasının zarar görmesiyle ortaya çıkan "retinitis pigmentosa" hastalığına sahip yüzde 82 görme engelli Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kök ile göz damarlarının daralmasıyla görme yetisini yüzde 70 yitiren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Durak, Eylül 2022'de Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübüne kaydolarak halter çalışmaya başladı.

Okullarından arta kalan zamanlarda kentteki özel bir spor salonunda antrenmanlarına devam eden ikili, bir süre önce 5-7 Temmuzda Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na katılmaya karar verdi.

Yarışmada "Büyük Erkekler 82,5 Kilo Sıkleti"nde bench press ve powerlifting dallarında 355 kilogram ağırlık kaldırarak altın madalya kazanan Kök ile "Kadınlar 75 Kilo Sıkleti"nde aynı iki alanda 180 kilogram ağırlığın altına girerek gümüş madalyayı hak eden Durak, Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımına katılarak ülkelerini temsil etmek istiyor.

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayağı sakatlandı

Salih Veysel Kök, AA muhabirine, arkadaşı Durak ile 10 aydır Mersin'deki şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.

6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde olduğunu ve sarsıntılarda sağ ayak bileğine komodin düşmesiyle sakatlandığını anlatan Kök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremde evimiz hafif hasar aldı ve ayağım 1,5 ay kadar alçıda kaldı. Bu olaya rağmen çalışmalarımı sürdürdüm. Daha kötü olacağını düşünüyordum fakat başarıyı elde ettim. Haltere 2019 yılında arkadaşlarımla spor salonlarına giderek başladım. O zamanlar amatörce yapıyordum. Eylül 2022'de kız arkadaşımla Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübüne kaydolarak profesyonelleşmeye karar verdik ve haftada 3-4 gün spor salonuna giderek 1,5 saatlik antrenmanlar yaptık. Son olarak Mersin'deki şampiyonaya katıldık ve kendi alanlarımızda altın ve gümüş madalyalar kazandık."

Kök, kendini geliştirerek Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımında yer almak istediğini ifade etti.

Ağırlık sporlarına yoğunlaşmaya karar verdiğini aktaran Kök, "Ağırlık sporları, diğerlerinin temelini oluşturduğu için avantajımın artacağını düşünüyorum. Goalball ve atletizmi de denemek istiyorum. Türkiye'yi temsil edebilirsem başarılarımı daha da ileriye taşıyabilirim. Görme engellilerin de spora yakın olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Melisa Durak ise haltere erkek arkadaşı Kök'ün teşvikiyle başladığını belirtti.

Yarışma öncesinde 6 aylık bir hazırlık süreci yaşadığını kaydeden Durak, "Mersin'deki şampiyonada powerlifting ile bench press alanlarında Türkiye 2'ncisi oldum. Salih'le haftada dört gün çalışmaya devam ediyoruz. Hava şartlarından dolayı yarışma zorlu geçti fakat başardık. Halterde ilerleyerek Türkiye Görme Engelliler Halter Milli Takımına katılmak ve uluslararası şampiyonalarda birinci olmak istiyorum. Atletizm ve judo alanlarında da hedeflerim var. Görme engelliler daha özgüvenli olmalılar." diye konuştu.

Durak, kadınların da ağırlık sporlarında başarılı olabileceğini dile getirerek, olumlu dönüşler aldığını sözlerine ekledi.