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        Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sahipsiz kedileri besleyen kadından mama desteği çağrısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:23
        Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sahipsiz kedileri besleyen kadından mama desteği çağrısı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki sahipsiz kedilerin bakım ve beslenmesiyle ilgilenen Fetiye Yener, mama desteği çağrısında bulundu.

        Akarbaşı Mahallesi Hacı Hafız Çıkmazı'nda ikamet eden 58 yaşındaki Yener, yaptığı açıklamada, evinin çevresindeki bazı konutların 5 yıl önce Büyükşehir Belediyesince çeşitli nedenlerle yıkılmasının ardından bu bölgede yaşayanların beslediği sahipsiz kedilerle ilgilenmeye başladığını söyledi.

        Kedilerin zaman zaman sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Yener, şöyle konuştu:

        "Kedileri mama, ciğer ve çorbalık tavuk gibi malzemelerle besliyordum fakat artık gücüm yetmiyor. Aç kalan kediler hep buraya geliyor ve devamlı ürüyorlar. Odunpazarı Belediyesine mama için başvurduk fakat sokak aralarına bakmadıklarını söylediler. Hastalandıklarında veteriner masrafı da beni zora sokuyor. Bu sebeple fazla götüremiyorum. 30'dan fazla kedi var, bunların 15 kadarı yavru. Daha yeni doğanlar da oldu. Hamile olanlar da var. Hayvanlar çok mağdur durumda. Kışın durum daha da kötü oluyor. Yetkililerden ve hayvanseverlerden mama yardımı istiyorum. Hayvanlar aç kalmasın. Zayıf düşüyorlar, hastalanıyorlar."

        Komşularının da durumdan rahatsız olduğunu anlatan Yener, isteyenlerin kedileri sahiplenebileceğini sözlerine ekledi.

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