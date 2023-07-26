AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın'dan Tepebaşı Belediyesi yönetimine tepki

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Hayrettin Karaca Parkı'nda bulunan restoranların işletilmesine ilişkin belediye yönetimine eleştirilerde bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediyesinin, Hayrettin Karaca Parkı'ndaki restoran işletmelerini 18 Haziran 2019 tarihinde 3 yıl için ihale yoluyla kiraya verdiğini hatırlattı.

Geçen sene sürenin sona erdiğini ancak yeni ihale yapılmadığını ve kullanıma devam edildiğini belirten, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı kamu zararına ve adaletsizliğe yol açmakla eleştiren Aydın, şunları kaydetti:

"Kimse devlet malını birilerine peşkeş çekemez, konuyla ilgili kanunlar ve düzenlemeler bellidir. Bu düzenlemeler nedeniyle belediyelerin mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilme işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'ndaki ihale usullerine göre sözleşme süresi bitiminde aynı taşınmaz malın kiraya verilmesi işinin yeniden 2886 sayılı kanundaki usullerden biriyle ihale edilmesi gerekmektedir. Belediyeye ait kira süresi dolan gayrimenkullerin ihale yapılmaksızın kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması mümkün değildir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin bir kararında 'Sözleşmede kira süresinin uzatıldığına ilişkin bir hüküm bulunmadığından kiracının bu tarihten itibaren 2886 sayılı yasanın 75. maddesi uyarınca haksız işgalci durumunda bulunduğunun kabulü gerekir' denilmektedir. Buna göre Tepebaşı Belediyesi, Devlet İhale Kanunu'na muhalefet etmektedir. Konunun takipçisi olup, Sayıştay yetkililerine de çağrıda bulunacağız."