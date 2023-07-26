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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Eskişehir'de darbedilen ilçe başkanını ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:03
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Eskişehir'de darbedilen ilçe başkanını ziyaret etti

        ESKİŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de bir kişi tarafından darbedilen partisinin Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'a evinde ziyarette bulundu.

        Akşener, saldıran kişinin ilçedeki bir camide görevli müezzin olduğunu belirterek, herkese örnek olması gereken, toplumda yol gösterici olan bir din görevlisinin, siyasi parti ilçe başkanına saldırıda bulunmasının kötü bir şey olduğunu söyledi.

        Akşener, şunları kaydetti:

        "İmamlar yol göstericidirler. İslam dinini öğretmekle, anlatmakla, uygulamakla ve aynı tutumlar içerisinde, yani kendi şahıslarında onu yaşamakla yükümlüdürler. Benim, sizin, hepinizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Şimdi benim vergimden ona giden beş kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım."

        Bu arada, Toptaş'a saldıran müezzin hakkında müftülük tarafından idari soruşturma başlatılarak açığa alındığı öğrenildi.

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