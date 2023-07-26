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        GÜNCELLEME- Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:25
        GÜNCELLEME- Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan biri ağır 3 kişi tedavi altına alındı.

        Emek Mahallesi Sevinç Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet G, Ramazan D. ile Veysi B. yaralandı.

        Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başından yaralanan Muhammet G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan E.Ş, S.K, U.Y, K.K. ile K.D. tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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