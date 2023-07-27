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        BOTAŞ'ın Tuz Gölü Depolama Tesisleri'ndeki türbin ve doğal gaz kompresörlerinin bakımını TEI yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:37
        BOTAŞ'ın Tuz Gölü Depolama Tesisleri'ndeki türbin ve doğal gaz kompresörlerinin bakımını TEI yapacak

        ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI ile BOTAŞ işbirliklerini artırarak sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF), TEI ve BOTAŞ arasında anlaşma imzalandı.

        İmzalanan sözleşme kapsamında, BOTAŞ'ın Tuz Gölü Depolama Tesisleri'nde halihazırda kurulu olan 5 ve yakın zamanda devreye alınacak 5 olmak üzere 10 türbin ve doğal gaz kompresör sistemlerinin bakımı ve idame desteği TEI tarafından sağlanacak.

        İmza törenine, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Talha Pamukçu, TEI İş Geliştirme ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kain, BOTAŞ Daire Başkanı Dilaver Öztürk ve kurum yöneticileri katıldı.

        Akşit, törende, uçak motorları ve doğal gaz kompresörlerinin benzerliklerine dikkati çekerek, "Amacımız, havacılıktaki uzmanlığımızı BOTAŞ'ın hizmetine sunarak bu servisleri Türkiye'ye yerli ve milli olarak kazandırmak." ifadesini kullandı.

        Pamukçu da geçen yıl TEI ile yaptıkları ve başarıyla devam eden işbirliğinden memnuniyetin bir göstergesi olarak şimdi daha büyük bir programa, daha büyük bir anlaşmaya imza attıklarını, uzun soluklu bir bakım anlaşmasıyla işbirliğini artırdıklarını kaydetti.

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