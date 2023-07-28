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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:50
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler Ş.Ü. ve E.Ü'nün ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 4 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve 9 milimetre çapında 46 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

        Zanlılar hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu kullanma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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