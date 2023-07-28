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        Beylikova Belediyesi öğrencilere yüzme kursu veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:17
        Beylikova Belediyesi öğrencilere yüzme kursu veriyor

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde belediye ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

        Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in talimatıyla Millet Bahçesi'nde açılan portatif yüzme havuzundaki kurslar ilgi görüyor.

        Kursiyerlere hediyeler veren Alp, yaptığı açıklamada, 150 öğrencinin katıldığı kurslara desteklerinin aralıksız süreceğini ifade etti.

        Proje kapsamında yaz sezonu sonuna kadar ilçede çok sayıda kişinin yüzmeyi öğrenmesi bekleniyor.

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