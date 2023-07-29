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        Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 17 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 09:22
        Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 17 şüpheli yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 320 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde 4 bin 957 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada aranan 17 kişi yakalandı, 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

        Aramalarda 1,75 gram uyuşturucu ele geçirildi. 90 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 587 araç kontrol edildi. 31 sürücüye toplam 87 bin 210 lira cezai işlem uygulandı.

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