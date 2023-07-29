Eskişehir Şirintepe'de görülen yılanlar mahalle halkını tedirgin ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde son günlerde yılanların görülmesi vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Özbay Sokağı sakinlerinden Emine İpler, yaptığı açıklamada, evlerinin çevresinde çok sayıda yılanın bulunduğunu, bunlardan birinin yaşadıkları apartmanın garajına girdiğini söyledi.

Asansörün önünde de yılan görenler olduğunu belirten İpler, şöyle konuştu:

"Komşumuz yılanı görünce telefonla bizi uyardı. Biz de Tepebaşı Belediyesini aradık. Yetkililer, 'Burada eşya çok, bakamayız' deyip döndüler. Cam, kapı açamıyoruz. Korkudan dışarı bile çıkamıyoruz. Çocuklar oyun oynayamıyorlar. Çevredeki arsalar ot dolu. Yılanın oralardan geldiğini tahmin ediyoruz. Belediye gelsin, temizlesin. Otları biçip yine aynı yere koyuyorlar. Onun altına tabii yılan girer."

Yeter Birdane ise özellikle çocukların yılanlardan tedirginlik duyduğunu, kızının olaydan etkilendiğini dile getirerek, "Bir komşumuzun çocuğu yolda kıvrılmış vaziyetteki iki yılanın üstüne basmış. Komşumuz can havliyle çocuğunu yılanların üstünden almış. Allah korumuş gerçekten. Yetkililer bir an önce bu sorunun çaresine baksınlar." dedi.

16 yaşındaki Arzu Sıla İpler, geceleri bir arada uyumak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Çevredeki arsalarda otlar ve kedi, kirpi ölüleri var. Oraların temizlenmesini istiyoruz. Sokağımızda bir haftadır yılan olduğu konuşuluyor." ifadesini kullandı.

9 yaşlarındaki Cansu Çavdarcı ile Ayşenaz Birdane de yılanlara karşı önlem alınmasını istedi.