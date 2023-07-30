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        Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:11
        Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Karagözler Mahallesinde seyreden Emir Aytaç K. idaresindeki 26 VE 480 otomobille Kerem S. yönetimindeki 26 RH 186 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Kerem S. hakimiyetindeki hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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