Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir'de cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 18:40
        Eskişehir'de cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Akıncılar Birliği tarafından cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi düzenlendi.

        Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde gerçekleşen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Atlı Cirit Ağası Gürhan Albayrak'a Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya tarafından plaket takdim edildi.

        Eskişehir Akıncılar Birliği ile Uşak Ege Atlı Spor Kulübü takımları arasında cirit müsabakası yapıldı. Sporcuların ayrıca atlı okçulukta sergilediği performans izleyenlerden alkış aldı.

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya, gazetecilere, federasyonlarına bağlı 5 ata sporundan 2'sinin cirit ve atlı okçuluk olduğunu söyledi.

        Eskişehir'de kurdukları cirit takımının tanıtımı ve ata sporunu yaşatmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "Eskişehir'de bunun için baya çabaladık. Sonuçta 12 tane sporcuyu bir araya getirebildik. Bugün bir araya gelerek nasıl bir şey yapabiliyoruz? Onu görmek için buradayız." diye konuştu.

        Organizasyonda yapılacak atlı okçuluk ve cirit müsabakası hakkında bilgi veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ciridi anlatacağız. Nasıl oynandığını anlatacağız. Ciridin aslında tüm dünya üzerine olmayan bir özelliği var, affetmek. Yakaladığın sporcuyu, mesafeye girdiğin sporcuyu vurmadan af meselesi bir tek ata sporu ciritte vardır. Aslında cirit Osmanlı döneminden beri oynanan bir savaş sanatıdır. Bir talimdir, antrenmandır. Biz bunu bu senelerde spor şeklinde yaşatmaya çalışıyoruz."

        Organizasyonda üç milli sporcunun katılımlarıyla kendilerine destek verdiğini dile getiren Kaya, "Onları buraya bize destek vermeleri için çağırdık. Sağ olsunlar. Çünkü onlar bizim hem abilerimiz hem de profesyoneller. Onlar bize burada öğretecekler, destek olacaklar. Biz bir noktaya geldik ama daha eksiklerimiz var. Antrenmanlar yapacağız. İnşallah daha genç sporcuları bünyemize katmak için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Rekortmen senarist vefat etti
        Rekortmen senarist vefat etti
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Hamile kadına saldırı: Bebeğini kaybetti
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de mezarlığa kenevir eken 2 şüpheliye gözaltı
        Eskişehir'de mezarlığa kenevir eken 2 şüpheliye gözaltı
        Eskişehir'de bir çocuk düşen topunu almaya girdiği gölette boğuldu
        Eskişehir'de bir çocuk düşen topunu almaya girdiği gölette boğuldu
        Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Eskişehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
        Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
        ESKİŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ, TRAKTÖRE ÇARPTI: 6 YARALI  
        ESKİŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ, TRAKTÖRE ÇARPTI: 6 YARALI  
        Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı
        Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı