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        Eskişehir'de bir kadının pencereden düşerek ölümüne ilişkin sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:37
        Eskişehir'de bir kadının pencereden düşerek ölümüne ilişkin sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, geçen yıl Zerin Kılınç'ın bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığın beraatine karar verilen davada, gerekçeli karar açıklandı.

        Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "kasten öldürme" iddiasıyla yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen, "Kadına karşı tehdit" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan Yılmaz S'nin yargılandığı davaya ilişkin 30 sayfalık gerekçeli karar hazırladı.

        Tarafların ve diğer ilgililerin duruşmalardaki savunmalarına ve beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda, soruşturma aşamasında keşif sonucu alınan adli tıp uzmanı olay yeri inceleme bilirkişisi ve fizik profesörünün hazırladığı rapora göre, kamera görüntüleri ve olay yerindeki verilere istinaden fizik kuralları gereği ilk düşme açısının, düşme şeklinin, hareketin türünün, ölenin yön değiştirmesinin ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğinin kesin olarak tespitinin mümkün olmadığı belirtildi.

        Zerin Kılınç'ın sanıkla birlikte yaşadığı ve onunla evlenmek istediği, bu nedenle moralinin bozuk olduğu ve ev sahibiyle tartıştığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Ölenin tartışma sırasındaki sözlere içerleyerek ve sanığın kendisini terk edeceğine dair yoğun korkusu ve içinde bulunduğu psikolojik buhranla 'Demek ben saygısızım ben sevmiyorum ha' diyerek pencereyi açarak kendisini aşağıya bıraktığının anlaşıldığı; sanığın öleni ittiği, intihara teşvik ettiğine dair dosyada somut herhangi bir delil bulunmadığı; tanık beyanları, olay yeri inceleme raporları, ölenin otopsisinde elde edilen veriler nazara alındığında ölenin intihar amaçlı olarak pencereye çıktığı, önce bir bacağını sonra diğer bacağını pencereden dışarıya çekerek kendisini boşluğa bıraktığı; tüm dosya kapsamından sanığın öleni öldürmek kastıyla pencereden ittiği/attığı yahut intiharına teşvik ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin somut ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmadığından sanığın suçu sabit görülmediğinden Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2-E maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir."

        - Olay

        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

        Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        17 Temmuz'da Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, tutuklu sanığın "kasten öldürmek" suçundan üzerine atılı suçu işlediğinin kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden beraatine karar vermiş, sanık "Kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise sanığın beraatına karar veren 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının istinafa taşınacağı bildirilmişti.

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