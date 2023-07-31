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        Eskişehir'de jandarma ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için bilgilendirme yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:42
        Eskişehir'de jandarma ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için bilgilendirme yaptı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma tarafından kadın ve erkeklere ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında bilgiler verildi.

        Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde fabrikaları ziyaret etti.

        Ekipler, fabrikalarda kadın ve erkek çalışanlara yönelik eğitim programı düzenledi.

        Uzman ekipler, katılımcılara "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği" konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

        İki ayrı fabrikayı ziyaret eden ekipler tarafından 93 kişiye bilgi verildi.

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