Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:55
        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokağı'nda bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

        Şüphelinin önce sokağı kontrol ettiği ve kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra motosikleti çalıp koşarak uzaklaşması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Polis, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Tıp öğrencisi 11 gündür kayıp!
        Tıp öğrencisi 11 gündür kayıp!
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!

        Benzer Haberler

        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediyesine URAYSİM tepki...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediyesine URAYSİM tepki...
        İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi...
        İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi...
        ASKON Eskişehir Şubesinden URASYİM Projesi'ne destek
        ASKON Eskişehir Şubesinden URASYİM Projesi'ne destek
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in UR...
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in UR...
        Motosiklet hırsızlığı kamerada
        Motosiklet hırsızlığı kamerada
        2'nci kattan düşen Zerin'in ölümü davasında gerekçeli karar; terk edilme ko...
        2'nci kattan düşen Zerin'in ölümü davasında gerekçeli karar; terk edilme ko...