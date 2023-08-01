Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin park halindeki motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokağı'nda bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Şüphelinin önce sokağı kontrol ettiği ve kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra motosikleti çalıp koşarak uzaklaşması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.