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        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:58
        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı Y.Ö'den 1 kilo 70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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