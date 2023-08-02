Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 02.08.2023 - 08:58
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı Y.Ö'den 1 kilo 70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.