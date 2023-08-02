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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:37
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagözler Mahallesi Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında yapılan aramada beşer metrelik 4 halat, 6 kazma, 3 el feneri, baş feneri, hava kompresörü, dürbün, el testeresi, balta, merdiven, 2 çakı, 4 çivi ve havalı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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