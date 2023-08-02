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        Eskişehir'de asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:56
        Eskişehir'de asayiş

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kentte farklı tarihlerde gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şüpheli O.K. ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

        - 14 hırsızlık olayının iki şüphelisi yakalandı

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran-31 Temmuz tarihlerinde kentte gerçekleşen 14 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen zanlılar İ.A. ve F.İ. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin çaldığı 2 silaha ise ele konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        - Evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

        Odunpazarı ilçesinde bir evden kombi hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yapıldı.

        Kurtuluş Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriye ekipleri, olayın şüphelisi H.D'yi kısa sürede yakaladı.

        Çalınan kombi ise bulunarak muhafaza altına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

        - Aranan 81 kişi yakalandı

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada 81 kişi yakalandı, 35 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.

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