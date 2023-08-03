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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 01:15
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta düğünde karşılaşan 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Caner Ç. (22) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci'yi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen Caner Ç, bölgeden uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Caner Ç'nin yanı sıra maktulün annesi Necla Ç. (55) ve üvey babası Necmi Ç'yi (66) Ankara'ya kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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