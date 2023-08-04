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        Eskişehir'de staj yapan hakim ve savcı adayları bazı kurumları ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:09
        Eskişehir'de staj yapan hakim ve savcı adayları bazı kurumları ziyaret etti

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Adliyesinde staj eğitimleri devam eden hakim ve savcı adayları, yargılama sürecinde birlikte çalışılan ve işbirliği yapılan kurumların tanınması, iş ve işleyişlerinin yerinde tecrübe edilmesi amacıyla 12 kurumu ziyaret etti.

        Hakim ve savcı adayları Eskişehir'de bulunan kapalı ve açık ceza infaz kurumları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk İzlem Merkezi ve diğer bazı kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek yargılama süreçlerinde uygulamaları, bağlı bulundukları mevzuat hakkında bilgi aldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaptığı açıklamada, teorideki uygulamaların sahadaki karşılığının görülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Adliyede stajlarına devam eden hakim ve savcı adaylarının verimli bir eğitim süreci geçirdiğini belirten Yeldan, "Eğitimlerde başlattığımız son uygulamada yargı teşkilatımızın işleyişinde birlikte çalıştığımız kurumların tanıtılması yer aldı. Ziyaretlerde kurumlarımızın bağlı bulundukları mevzuat gereğince uygulama pratikleri yerinde görüldü. Bu uygulama ile adaylarımız teori ile pratiği karşılaştırma fırsatı bulmuş oldular." ifadesini kullandı.

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