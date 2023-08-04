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        Türk kadın akrobasi pilotu ay yıldızlı bayrağı Almanya'da dalgalandıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:09
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        Türk kadın akrobasi pilotu ay yıldızlı bayrağı Almanya'da dalgalandıracak
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        ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Hava akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Almanya'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "Flugtage Bautzen"nde (Bautzen Hava Gösterisi) ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya hazırlanıyor.

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucularından Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giden Şener'in uçuş serüveni, 12 yaşındayken onunla yaptığı ilk gösteriyle başladı.

        İzleyici önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te gerçekleştiren Şener, 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla yurt içinde 30'u aşkın gösteri sundu.

        Genç pilot, 2018'de Romanya'da düzenlenen ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde de gökyüzünü renklendirdi.

        Küçükken kurduğu "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini gerçeğe dönüştüren Semin Öztürk Şener, Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde 12-13 Ağustos'ta yapılacak hava gösterisinde Türkiye'ye temsil edecek. Şener, bu etkinliğe katılan ilk Türk pilot olacak.

        - Babasının daha önce kullandığı uçakla gösteri sunacak

        Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100'üncü yılında ana sponsoru ACT Havayolları ile bu sene Türk bayrağını Almanya'da dalgalandıracağını söyledi.

        Bautzen'deki etkinliğin, Saksonya'nın en büyük hava gösterisi olarak bilindiğini belirten Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Böylesine köklü ve büyük bir hava gösterisinde Türk kadını olarak yer almaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Katılacağımız günü bekliyoruz. Daha önce Romanya'da bir gösteri sunmuştum. Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı gösterilerini ara vermiştim ancak bu yıl yeniden yurt dışında gösteri yapacağım. Türk kadınını yurt dışında temsil etmek bana güç veriyor. Ülkemi Almanya'da temsil edecek olmak da beni heyecanlandırıyor ve bundan gurur duyuyorum."

        Şener, Bautzen Hava Gösterisi'ne eski adı "Mor Menekşe" olan uçakla katılacağını, daha önce babası Ali İsmet Öztürk'ün kullandığı bu uçağın 22 ülkede 500'den fazla hava gösterisinde yer aldığını aktardı.

        "Yeni Menekşe"nin kendisinden daha tecrübeli olduğunu dile getiren Şener, "25 milyondan fazla seyirci bu uçağı izleme fırsatı buldu. Böyle özel bir uçakla yurt dışında ilk kez bir etkinliğe katılmaktan ayrı bir heyecan duyuyorum." dedi.

        Semin Öztürk Şener, 16-17 Eylül'de Eskişehir'de gerçekleştirilecek Sivrihisar Hava Gösterisi'nde de yer alacağını, hazırlıklarını tamamladıkları etkinlik için herkesi Sivrihisar'a beklediklerini sözlerine ekledi.

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