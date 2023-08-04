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        Orgeneral Kadıoğlu, Eskişehir Vali Vekili Okan Leblebicier'e veda ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:30
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        Orgeneral Kadıoğlu, Eskişehir Vali Vekili Okan Leblebicier'e veda ziyaretinde bulundu
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        ESKİŞEHİR (AA) - Muharip Hava Kuvveti Komutanı iken Yüksek Askeri Şura kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanı olan Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Vali Vekili Okan Leblebicier'e veda ziyaretinde bulundu.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kadıoğlu'nu Valiliğe gelişinde Vali Vekili Okan Leblebicier ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu karşıladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Leblebicier, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Eskişehir'de görev yaptığı sürede tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştığını kaydeden Orgeneral Kadıoğlu ise kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

        Ziyaretin ardından Orgeneral Kadıoğlu, Vali Vekili Okan Leblebicier ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya veda ederek, Valilik binasından ayrıldı.

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