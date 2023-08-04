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        Beylikova'daki yaz okulunda voleybol branşı ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:54
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        Beylikova'daki yaz okulunda voleybol branşı ilgi görüyor
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        ESKİŞEHİR (AA) - Beylikova Belediye ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin 4 branşta açtığı ve 450'e yakın öğrencinin katıldığı yaz spor okulunda voleybol branşı ilgi görüyor.

        Voleybol yaz spor okulunda, ilçedeki 25 kız geleceğin başarılı sporcusu olmak için çalışıyor.

        Beylikova Belediye Başkan Özkan Alp de Belediye Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren voleybol yaz okulunu ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Alp, bir süre antrenmanı izledi.

        Alp, yaptığı açıklamada, ilçedeki kızların voleybol branşına yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporu geniş kesimlere yayma hedefine ulaştıklarını bildirdi.

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