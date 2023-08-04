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        Eskişehir'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:08
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        Eskişehir'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir baz istasyonundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi Bursa-Eskişehir kara yolunda bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun yanında 2 kişi fark edildi.

        Ekipler hareketlerinden şüphelenerek yakaladıkları bu kişilerin, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan B.K. ile K.T. olduğunu belirledi.

        Şüphelilerin yanında bulunan 2 çuval ve 1 motosiklete el koyan ekiplerce yapılan aramada ise 38 kilogram ağırlığında 114 metre uzunluğunda bakır elektrik kablosu, 3 maket bıçağı ve 4 bıçak ağzı, demir testere, pense ve keser ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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