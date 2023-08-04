"Eyyam-ı bahur" sıcakları Eskişehir'de de etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - "Afrika sıcakları" olarak tanımlanan ve tüm yurtta etkili olan eyyam-ı bahur, Eskişehir'de de hissedildi.

Kentte 35 dereceyi bulan sıcak havada yakıcı güneşten korunmak isteyenlerden bazıları, gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kimi vatandaşlar ise çareyi dondurma ve soğuk su tüketmekte buldu.

Hamamyolu Caddesi'ndeki parklarda oynayan çocuklar, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

65 yaşındaki Hüseyin Gezici, yaptığı açıklamada, sıcak havadan bunaldığını belirterek, "Biz de gölgelik alanlara kaçıyoruz, duş alıyoruz. Ne kadar önlem alsak da bunalıyoruz. Daha da süreceği söyleniyor." dedi.

Elinden geldiğince evde kalmayı tercih ettiğini dile getiren 53 yaşındaki Ali Erkan, "Herkese dışarı çıkmamayı tavsiye ediyorum. Dışarda elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Soğuk su içiyoruz. Özellikle kalp hastaları evde vakit geçirsinler." diye konuştu.

Kentteki hava sıcaklığının hafta sonunda 39 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.