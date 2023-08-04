Eskişehir'de depremzedenin bıraktığı not duygulandırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Valilik koordinesinde kentteki bir yurda yerleştirilen afetzede ayrılırken bıraktığı notta duygularını dile getirdi.

Eskişehir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nda 6 ay boyunca barındıktan sonra yurttan ayrılan bir depremzede, odasına "6 aydır buradayız. Yattık, yedik, içtik, gezdik. Allah devletimizden razı olsun. Başımızdan eksik olmasın. Emeği geçenlerden de bin defa razı olsun." yazılı not bıraktı.

Temizlik için odayı giren görevliler tarafından bulunan not, okuyanların duygulanmasına neden oldu.