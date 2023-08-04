AK Parti İl Başkanı Reyhan: "URAYSİM Eskişehir'e çok yakışacak"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP milletvekillerinin Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı URAYSİM'i engelledi. CHP milletvekili ise gündem saptırmaya çalışıyor. 24 yıldır şehrimizi Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Eskişehirliler artık heykelden, taklit tasarımlı merdivenlerden daha fazlasını görmek istiyor. CHP Milletvekili kendi belediye başkanlarına yöneltemediği soruları Sayın Bakanımıza yöneltmek istiyor. Çevre yolunda sorun varsa bu şehir içi trafiği taşımaya çalışması yüzündendir. Şehirde yaşayanlar bir yerden bir yere ancak çevre yolunu kullanarak gidebiliyor. Transit geçit için kullanılması gereken bir yol şu an şehrin bütün yükünü kaldırmaya çalışıyor. Bu yolu yapmak da soru yöneltemediğiniz belediye başkanınızın göreviydi."

- "URAYSİM'in hayata geçmesine karşı çıkan Büyükerşen'dir"

Eskişehir'de yeni yolların açılmadığını belirten Reyhan, şöyle devam etti:

"Geniş refüjleri birer metre düşürüp kangren haline gelen trafiği rahatlatmaya çalışıyorsunuz. CHP'li belediyeler 'kamulaştırma bedeli ödemeyeceğiz' diye şehir merkezindeki tüm yeşil alanları imara açtı. Bunun geri dönüşü olmayacak. Şu an Eskişehir'de yaşayanların torunlarının parklarını yapılamaz hale getirdiniz, yerlerine bina dikilmesinin önünü açtınız. Belediye başkanınız çağdışı kaldı. URAYSİM Projesi'nin hayata geçmesine karşı çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'dir. İstihdamın ve gelişmenin önüne engeldir. Mahkeme kararları ve bilirkişi raporları konusunda bakanımıza yaptığı öneri doğrultusunda, Büyükerşen ve bürokratlarının yargılandığı davalarda da hassasiyet göstermesini tüm karar ve raporları takip etmesini temenni ederiz. CHP'ye ve belediye başkanına rağmen süreçteki eksiklikler tamamlanacak ve URAYSİM Eskişehir'e çok yakışacak."