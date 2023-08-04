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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de sahte dekontla alışveriş sitelerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:17
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de sahte dekontla alışveriş sitelerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, internet sitelerine satış için konulan teknoloji ürünlerini alma vaadiyle sahte dekont göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dekontla il genelinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu işledikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu çerçevede 25 mağdurun ifadeleri doğrultusunda 5 adrese operasyon yapan ekipler, bazıları mağdurlara ait olmak üzere çok sayıda cep telefonu, televizyon, robot süpürge ve ütü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Ö.B, N.A, O.T, A.A. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Ö.B, N.A, O.T. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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