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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de katil zanlısı üvey kardeş ve babası tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:11
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de katil zanlısı üvey kardeş ve babası tutuklandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan katil zanlısı üvey kardeş ve babası tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgada Sezer Keklikci'nin tabancayla öldürülmesinin ardından yakalanan katil zanlısı üvey kardeşi Caner Ç'nin (22) yanı sıra şüphelinin annesi Necla Ç. (55) ve babası Necmi Ç'nin (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifade veren zanlılardan anne Necla Ç. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar Caner Ç. "kasten öldürme", babası Necmi Ç. "azmettirme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta düğünde karşılaşan Sezer Keklikci (35) ile aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Caner Ç. tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci'yi tabancayla vurarak yaraladığı iddia edilen Caner Ç, bölgeden uzaklaşmıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Keklikci, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, katil zanlısı Caner Ç. ile bu kişinin annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç'yi Ankara'ya kaçmaya çalışırken gözaltına almıştı.

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