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        Amatör ve sportif havacılığa gönül verenler Eskişehir'de buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:18
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        Amatör ve sportif havacılığa gönül verenler Eskişehir'de buluştu
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü "Sivrihisar Fly-Inn 2023" etkinliği gerçekleştirildi.

        Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, amatör ve sportif havacılık meraklıları bir araya geldi.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen "Amatör ve Sportif Havacılık Sempozyumu"na Türk Sivil Havacılığını Geliştirme Vakfı Başkanı Oben Oğultarhan, Türk Sivil Havacılığını Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal ile derneğin Genel Sekreteri Hatice Nur Gündoğdu ve akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

        Sivil hava pilotları uçuşlar gerçekleştirdiği etkinlikte, Sivrihisar Havacılık Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da yapıldı.

        - Sivrihisar Hava Gösterisi 16-17 Eylül'de yapılacak

        Almanya'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "Flugtage Bautzen"nde (Bautzen Hava Gösterisi) "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yer alacak akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivrihisar Fly-Inn'de amatör ve sivil havacılık tutkunlarının bir araya geldiğini söyledi.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Almanya'da Türk bayrağını dalgalandıracağını belirten Şener, "Ana sponsorum ACT Hava Yolları ile Bautzen Hava Gösterisi'nde ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. 'Yeni Menekşe' uçağımızı parçalayıp, tıra yükleyerek Almanya'ya yolcu ettik. Pazartesi günü Bautzen'e varacaklar. Ben de salı günü gidip test ve prova uçuşu yapacağım. 12-13 Ağustos'ta Almanya semalarında yerimizi alacağız." diye konuştu.

        Semin Öztürk Şener, 16-17 Eylül'de de Eskişehir'de gerçekleştirilecek Sivrihisar Hava Gösterisi'nde uçuş yapacağını kaydetti.

        Sivrihisar Hava Gösterisi yerli ve yabancı pilotların yer alacağını aktaran Şener, "Geçen yıl ki gösteri de 65 bin kişiyi ağırladık. Dünya havacılığının Sivrihisar'da buluştuğu büyük bir organizasyon. Bu yıl da akrobasi pilotları yer alacak. Havacılık sevdalılarının ilgiyle takip ettiği 'Hawks of Romania' gösteri sunacak. M.S.Ö Hava Müzesi envanterinde yer alan uçaklar gösteri yapacak. Herkesi etkinliğe davet ediyoruz." dedi.

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