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        Eskişehirsporlu Eren Altıntaş, Corendon Alanyaspor'a transfer oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 23:14
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        Eskişehirsporlu Eren Altıntaş, Corendon Alanyaspor'a transfer oldu
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        ESKİŞEHİR (AA) - Corendon Alanyaspor, Eskişehirspor'dan Eren Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

        Eskişehirspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kulübün futbol akademisinden yetişen ve iki sezondur A takımda görev yapan Eren Altıntaş, Alanyaspor'a transfer oldu.

        Açıklamada, kulübe hizmet ve katkılarından dolayı Altıntaş'a teşekkür edilerek, "Milli takıma kadar uzanacağını düşündüğümüz kariyerinde Eskişehirspor'u en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Transferde emeği geçen eski Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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