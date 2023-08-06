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        Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:29
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        Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Kano Federasyonu organizasyonuyla Odunpazarı ilçesi Mamuca mevkisindeki Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen yarışların büyük bir heyecana sahne olduğu belirtildi.

        Türkiye'nin dört bir yanından 34 takım ve 354 sporcunun katıldığı şampiyonada, ilk gün 1000 metre, ikinci gün 500 metre yarışları yapıldı. Yarışların final etabı öncesi çok sayıda kategoride birincilik elde eden sporcular belirlendi.

        Son gün gerçekleştirilen 200 metre finallerinde dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere ise kupaları, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe ve protokol üyelerince verildi.

        Ayrıca şampiyonaya katılan Azerbaycan takımına da teşekkür belgesi ve madalya takdim edildi.

        Şampiyonada takımlar sıralaması şu şekilde oluştu:

        - Büyük Erkek

        1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

        2. Çarşamba Belediye Spor Kulübü

        3. Köyceğiz Spor Kulübü

        - Büyük Kadın

        1. Rize Gençlik ve Spor Kulübü

        2. Şişecam Spor Kulübü

        3. Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü

        - Genç Erkek

        1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

        2. Şişecam Spor Kulübü

        3. Antalya Gençlik Merkezi Spor Kulübü

        - Genç Kadın

        1. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

        2. Gündoğdu Su Sporları Kulübü

        3. Bozova Spor Kulübü

        - Yıldız Erkek

        1. Muğla Gençlik Spor Kulübü

        2. Çarşamba Belediye Spor Kulübü

        3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

        - Yıldız Kadın

        1. Rize Gençlik Ve Spor Kulübü

        2. Adana Gençlik Spor Kulübü

        3. Muğla Gençlik Spor Kulübü

        - Minik Erkek

        1. Çarşamba Belediye Spor Kulübü

        2. Gündoğdu Su Sporları Kulübü

        3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

        - Minik Kız

        1. Sarıçam Belediye Spor Kulübü

        2. Şişecam Spor Kulübü

        3.Ayvacık Belediye Spor Kulübü

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