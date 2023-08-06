Eskişehir'de "eyyam-ı bahur" sıcakları Porsuk kenarının boş kalmasına sebep oldu

ESKİŞEHİR (AA) - "Çöl sıcakları" olarak adlandırılan ve tüm yurdu etkisi alan eyyam-ı bahur, Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarının boş kalmasına sebep oldu.

Vatandaşlar, hafta sonları kentin uğrak noktalarından Porsuk Çayı'nın etrafına kurulu Kanlıkavak Parkı'nda, 38 dereceyi bulan sıcak havada kavurucu güneşten korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

Parktaki yürüyüş ve bisiklet yolları da eyyam-ı bahur sıcaklarından nasibini alarak boş kaldı.

23 yaşındaki Betül Sena Erdoğan, sıcak havaya karşı soğuk su tükettiklerini anlatarak, "Görevli olduğumuz okula vantilatör götürmek zorunda kaldık. Başka türlü dayanmak mümkün değil. Olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Eğer çıkarsak da gölge yer arıyoruz, az hareket etmeye çalışıyoruz." dedi.

Eşiyle vakit geçirmek için ağaç altını tercih ettiklerini dile getiren 52 yaşındaki Ender Zeytinci de "Sıcaklarda evde oturmak mümkün değil. Biz de eşimle gölgeye masamızı kurarak kahvaltı yapalım dedik. Evdeyken devamlı duş almak zorunda kalıyoruz. Elimizden geldiği kadar dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıkarsak da şemsiye taşımaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kentteki hava sıcaklığının yarın öğle saatlerinde 33 derece olması bekleniyor.