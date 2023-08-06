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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:41
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

        Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerlerine gitmek için fabrika servisi bekleyen iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 23 yaşındaki Ali Aksu, göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Aksu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olayın gerçekleştiği bölgeyi gören güvenlik kameralarına ait 50 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, Aksu'yu bıçaklayan zanlının Ahmet T. (23) olduğunu belirledi.

        Ekiplerce Emek Mahallesi'ndeki evinde yakalanan cinayet zanlısı Ahmet T. ile A.K, H.U, M.K, B.U, M.S, B.S, K.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, Eskişehir Adliyesi'ne getirildi.

        Şüphelilerden H.U, M.K, M.S. ve B.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Cinayet zanlısı Ahmet T, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. K.Ç, M.S, B.U. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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