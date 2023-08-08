AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un seçmenlere verdiği sözleri tutamadığını öne sürdü.

"2019 yılında Kazım Kurt'un vaatlerine inanarak onu destekleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum." ifadelerini kullanan Sezer, şunları kaydetti:

"Sizler de en iyi hizmeti almayı hak ediyorsunuz. 2014 yılından bu yana Odunpazarı'mızda ne yazık ki hizmetsizlik aldı başını gitti. Her seçim öncesinde projeler sunan, sonra bu projeleri tamamlamayıp, bana bir şans daha verin bu sefer yapacağım, diyerek milletimizi beklentiye sokanlar bugün Eskişehir'in ve Odunpazarı'nın gelişmemesinde de en önemli etken olmaktadır. En pahalı şebeke suyunun kullanıldığı, en pahalı ulaşım ücretinin kullanıldığı Eskişehir'de, ilçelerimizin sokaklarından, parklarına kadar her yerde geri kalmış belediyecilik anlayışının örnekleri görünmektedir. Bütçesinin büyük bir kısmını yapmadığı hizmetlerin reklamına harcayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iş hizmet yapmaya geldiğinde de engellendiğini iddia etmektedir."

Sezer, Odunpazarı ilçesinin birçok ilden çok daha fazla nüfusa sahip olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Odunpazarı'mızda, vatandaşlarımız sokaklarda çöp kokularından yürüyemez, çukurlarla dolu yollarda araçlarını kullanamaz olmuştur. Çocuklarımızın oynadığı parklarda çöpler birikmiş, otlardan parklara girilmez hale gelmiştir. Sözüm ona vizyon projelerinden birini yapınca bile sanki tüm sözünü hayata geçirmiş gibi bir algı yapmaya çalışan Kazım Bey'in projeleri algı projesinden öteye gitmemiştir. Artık tüm vatandaşlarımız da ilçemizin ve şehrimizin 'Ak belediyecilik' anlayışıyla ihya olacağını bilmektedir. Yaklaşan yerel seçimler neticesinde Odunpazarı ilçemizdeki vatandaşlarımız da artık hak ettikleri hizmete ulaşabileceklerdir. 2019 yılında Kazım Kurt'un vaatlerine inanarak onu destekleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum: Sizler de en iyi hizmeti almayı hak ediyorsunuz. Sizler de vermiş olduğunuz oyların karşılığında temiz, yaşanılabilir ve kalkınmış bir şehrin temsilcileri olmayı hak ediyorsunuz. Sizlerin de desteğiyle bu hizmeti AK Parti olarak bizler getireceğiz ve hep birlikte uzun yıllar sürecek olan başarılara kavuşacağız."