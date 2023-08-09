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        Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:02
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        Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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