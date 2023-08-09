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        Eskişehir'de düğünde silahla havaya rastgele ateş eden kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:30
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        Eskişehir'de düğünde silahla havaya rastgele ateş eden kişi yakalandı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahla havaya rastgele ateş ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri, bir düğün merasimine katılan Ö.E'nin silahla havaya ateş ettiğini fark etti.

        Polis ekiplerini görünce olay yerinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan Ö.E'nin üzerinde bir tabanca ile iki fişek ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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